У МОН пояснили, як можна подати документи для зарахування у перший клас

Через карантин школи зможуть приймати документи для зарахування у перший клас онлайн або переносити термін їхнього прийому залежно від карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Як повідомила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, закон, прийнятий заради запобігання епідемії COVID-19, дозволяє змінювати режим роботи установ на період карантину – це стосується і закладів освіти. Міністерка зазначила, прийом документів для зарахування може бути організований гнучко, у тому числі – онлайн. Зокрема, це стосується і зарахування до перших класів

«Терміни прийому документів для зарахування визначають на місцях. Однак через епідеміологічну ситуацію ми рекомендуємо організувати цей процес після карантину. Також нагадуємо, що під час зарахування до першого класу заборонено проводити конкурси та заходи для перевірки знань і компетентностей дитини. Це допустимо лише для приватних закладів освіти та спеціалізованих закладів системи культури та спорту», – наголосила Любомира Мандзій.

У МОН додають, що рішення про гнучкий режим прийому документів приймає кожна школа окремо.