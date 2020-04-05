Прощання з Іваном Вакарчуком. НАЖИВО

У неділю, 5 квітня, у Свято-Покровському кафедральному Соборі ПЦУ у Львові прходить чин похорону українського фізика, політика, громадського діяча, ексректора Франкового університету Івана Вакарчука. Відтак прощання з видантим українським діячем транслюють онлайн.

Зображення: скріншот з відео

Прощання з Іваном Вакарчуком розпочалося о 14:30. На похороні присутні лише рідні.

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Нагадаємо, про смерть Івана Вакарчука у суботу, 4 квітня, повідомив його син – лідер рок-гурту «Океан Ельзи», нардеп Святослав Вакарчук.

Довідка

Іван Олександрович Вакарчук (нар. 6 березня 1947) – український фізик, політик і громадський діяч, міністр освіти і науки України (2007–2010). Протягом 1990–2007 і 2010–2013 років був ректором Львівського університету. Доктор фізико-математичних наук (1980). Герой України (2007). Заслужений діяч науки і техніки України.

Відео: Youtube-сторінка Свято-Покровського кафедрального Собору