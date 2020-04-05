Під час пожежі у львівському готелі у ліфті застрягла жінка

У суботу, 4 квітня, на території готелю «Турист», що на вул. Коновальця у Львові, виникла пожежа. Це призвело до вимкнення електроенергії. Відтак у результаті цього у ліфті готелю застрягла жінка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслуужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

За даними надзвичайників, інформація про пожежу на території готелю до них надійшла о 16:05 год.

Як з’ясувалось, на вулиці, під самою будівлею, горіли дошки, через що відбулось сильне задимлення готелю. Через пожежу відбулось відключення електроенергії. У зв’язку з цим перестав працювати ліфт та з нього не змогла вибратись жінка. Рятувальники з допомогою гідравлічного інструменту здійснювали роботи по відкриванню дверей ліфта та вивільнено жінку.

О 16:28 год. надзвичайними локалізували пожежу на території готелю та о 16:41 повністю її ліквідували. Вогнем знищено дошки, сміття та пошкоджено поруч припаркований автомобіль Iveco.

До ліквідації пожежі залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Постраждалих немає. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

Фото: ГУ ДСНС