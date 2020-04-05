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Під час карантину зросли ціни на продовольчі товари та ліки

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У березні відбулося зростання цін на окремі товари: м’ясо, гречку, туалетний папір, часник, лимони, цибулю та ліки. Про це пише Економічна правда з посиланням на звіт Національного банку України.

 

«Подорожчання окремих товарів в березні зумовили декілька факторів. По-перше, ажіотажний попит. По-друге, звуження пропозиції  через запровадження карантинних заходів і закриття продовольчих ринків. Також мало місце певне послаблення гривні», – пояснили у фінустанові.

Також у звіті йдеться, що ціни на продукти харчування за оперативними даними надалі зростають, однак за останній тиждень темпи зростання зменшилися.

«Зростання цін на послуги стримується обмеженим попитом на них. Зокрема, в останні дні практично зупинили зростання ціни на доставку із закладів громадського харчування», – зазначили в НБУ.

Також відбулось зростання ціни на лікарські препарати, у звіті це пояснюють тиском попиту та послаблення гривні.

«Ціна на паливо за останній місяць впала, це сталось під впливом падіння світових цін за надлишкової пропозиції та падіння попиту», – зазначають у Нацбанку.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет виявив, що ціни на деякі продукти в Україні на час карантину зросли на 50-60%. Там зобов’язали мережі продуктових магазинів надсилати оперативні дані про ціни на соціальні продукти, зокрема крупи, хліб, цукор, борошно, найпопулярніші види м’яса, овочі тощо.

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