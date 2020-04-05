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На Бродівщині через пожежу пенсіонерка отримала численні опіки

Вероніка Рой

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У суботу, 4 квітня,  с. Ясенів Бродівського району в цегляній господарській будівлі виникла пожежа, в результаті якої 64-річна жінка отримала численні опіки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС у Львівській області.

 

Інформація про пожежу до рятувальників надійшла о 19:01. По прибуттю до місця виклику надзвичаників, будівлю вже охопив вогонь і перекинувся на сусідню господарську будівлю.

О 20:02 пожежу було локалізовано та о 21:17 повністю ліквідовано. Вогнем знищено цегляну будівлю та сусідню розміщену господарську будівлю. Також вогнеборці врятувати 5 житлових будинків, які були розміщені поруч.

Внаслідок пожежі отримала опіки рук, шиї, голови ІІ ступеня 64-річна матір власника будівлі. Її в стані середньої важкості госпіталізована у хірургічне відділення Бродівської центральної районної лікарні.

До ліквідації займання залучалось 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Причини та обставини події встановлюються.

Фото: ГУ ДСНС

 

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