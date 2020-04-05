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Італія на карантині: викрадення вантажівок з їжею та пограбування супермаркетів

Соломія Головіна

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Італія вже місяць знаходиться на карантині через епідемію коронавірусу, у людей починають закінчуватися кошти, тому збільшується число випадків грабежів продуктових магазинів. Про це повідомляє Громадське з посиланням на CNN.

 

Оскільки значна частина населення на півдні працює у так званій «чорній економіці», багато людей втратили роботу, на якій вони не можуть юридично вимагати допомоги по безробіттю.

У деяких Facebook-групах населення закликають до масових протестів і грабежів, а деякі жителі просто відмовляються платити за продукти на касі. У південній провінції Апулія недавно викрали вантажівки з продуктами, які доставляли їжу, а в Палермо (Сицилія) – 20 людей одночасно відмовляються платити в супермаркеті.

Практично у кожному продуктовому магазині Італії є візок, де людям, які все ще можуть дозволити собі продукти, рекомендують дарувати їх тим, хто не може. У багатоквартирних кварталах по всій країні постійно надходять повідомлення про пакети допомоги, що зберігають перед дверима людей, які втратили роботу.

У поліції кажуть, що розуміють, що італійці потребують допомоги у покритті базових потреб, але багато хто з них не звертаються за допомогою через «почуття власної гідності».

Як повідомляв Львівський портал, за останніми даними, в Італії від коронавірусу померли 15 362 людини. Загалом зафіксували 124 632 випадки інфікування.

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