«Ваш внук скоїв ДТП». 79-річну львів’янку «обчистили» на 2 тисячі доларів

У Львові оперативники кримінальної поліції затримали псевдополіцейського, причетного до пограбування пенсіонерки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Львівській області.

Так, 3 квітня правоохоронцям надійшло повідомлення від 79-річної львів’янки про те, що близько 16:00 год. за місцем її проживання – на вулиці Тарнавського, невідомий чоловік, представившись поліцейським, заволодів її грошима у сумі дві тисячі доларів США.

Як встановили правоохоронці, спочатку до жінки зателефонував невідомий, представився працівником поліції та повідомив, що її внук вчинив дорожньо-транспортну пригоду і для «вирішення проблеми» вона повинна передати кошти у сумі дві тисячі доларів США, за якими він приїде до неї додому. Жінка погодилась, проте, коли зловмисник приїхав за грошима, вона попросила у нього показати службове посвідчення. Тоді незнайомець вирвав у неї з рук долари та втік.

До розшуку псевдополіцейського були задіяні співробітники управління кримінальної поліції, територіального відділу, а також інших служб та підрозділів поліції Львівщини.

Оперативники встановили місце перебування зловмисника, 27-річного мешканця Сумської області, та затримали його в порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере для нього запобіжний захід.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.186 (грабіж) ККУ. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють причетність затриманого до вчинення інших злочинів.