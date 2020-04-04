Проходив повз і копнув з усієї сили кішку. Львів'янина затримали за жорстоке поводження з твариною

Правоохоронці затримали 29-річного львів’янина за жорстоке поводження з твариною. Заходячи у будинок на вулиці Володимира Великого, молодий чоловік з усієї сили копнув кішку. Небайдужі очевидці викликали на місце поліцію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

У соцмережах розголосу набув жахливий випадок, який трапився на вулиці Володимира Великого,125.

«Там невідомий заходячи до під’їзду у супроводі друзів, вдарив зі всієї сили кицьку, яка проходила повз. Жінка, яка виклала відео, також зателефонувала на лінію 102», – інформують у патрульні поліції.

Патрульні взяли відео у заявниці та заяву про жорстоке поводження з тваринами.

«Не зволікаючи, поліцейські прийшли за вказаною адресою і побачили фігуранта відео. На місце події також приїхала слідчо-оперативна група Франківського відділу поліції. Чоловіка затримали. Ним виявився 29-річний львів’янин», – зазначили у патрульній поліції.

На чоловіка склали протокол за ч.1 ст.89 (Жорстоке поводження з тваринами, що завдали тварині фізичного болю, страждань і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі). Штраф за таке порушення за рішенням суду складає від 3400 до 5100 гривень.

Правоохоронці закликають львів’ян звертатися на 102, якщо ви стали свідками знущання над тваринами.

Фото: Варта-1, патрульна поліція Львівщини