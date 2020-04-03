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У Львові ще 47 бійців АТО отримають по сто тисяч гривень. Список

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 3 квітня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік бійців АТО, які отримають по 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

По 100 тисяч гривень найближчим часом отримають ще 47 військових зі Львова. Для цього з бюджету міста виділять 4,7 мільйона гривень.

Львівський портал подає перелік учасників АТО, які отримають матеріальну допомогу:

Додамо, що програму фінансової підтримки учасників АТО, які є мешканцями Львова, мерія прийняла у 2015 році. По 100 тисяч гривень бійці отримуватимуть включно до 2022 року. Загалом на такі виплати у бюджеті міста передбачили 610 мільйонів гривень.

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