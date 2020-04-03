ПриватБанк подав новий позов проти колишніх власників на $5,5 млрд

ПриватБанк подав позов до суду на Кіпрі на колишніх власників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на суму в 5,5 млрд доларів. Про це заявив член наглядової ради ПриватБанку Роман Сульжик, передає hromadske.

Так, за словами члена наглядової ради, на Кіпрі відбувались операції з виводу грошей з банку. Він додав, що суму позову проти Коломойського можна порівняти з траншем Міжнародного валютного фонду.

Сульжик зазначив, що державний ПриватБанк веде вже 4 судові розгляди щодо його колишніх власників.

«Цей позов пов’язаний з сумнівними транзакціями, які були проведені в ПриватБанку в період з 2013 по 2016 роки. Цього разу вони не одні, тому що в судах зараз до них приєднається один з колишніх членів правління ПриватБанку, також дві компанії на Кіпрі, які теж належать Коломойському», – додав він.