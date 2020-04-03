Померла провідна солістка балету Львівської опери Марина Людмила

У четвер, 2 квітня, пішла з життя 83-річна Марина Людмила, провідна солістка балету Львівської опери. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

Марина Людмила – провідна солістка балету та помічниця режисера, яка 63 роки життя присвятила Львівському оперному театру.

Людмила Марина народилась 7 квітня 1937 року. У 1955 році після закінчення Київського державного хореографічного училища Марина Людмила Борисівна розпочала свою творчу кар’єру у Львівському державному академічному театрі опери та балету: спочатку артисткою балету, згодом – провідною солісткою, а з 1978 року по 2018 рік – помічником режисера.

На посаді провідної солістки балету за 20 років на високому професійному рівні створила переконливі образи класичних та характерних героїнь у балетах: Нікія, Гамзатті («Баядерка» Л.Мінкуса), Мехмане Бану («Легенда про любов» Мелікова), Франческа («Франческа да Ріміні» на музику П.Чайковського), Фанні («Стежкою грому» К.Караєва), Злючка («Попелюшка» С.Прокоф’єва), Фанні («Великий вальс» Й.Штрауса), Вакханка (балетна сцена «Ніч вальпургії» з опери «Фауст» Ш.Гуно), Міледі («Три мушкетери» В.Баснера), Маріула («Лілея» К.Данькевича) та ін.

Була співпостановником оперних вистав, пластичного їх вирішення, зокрема, опер і оперет «Паяци», «Сільська честь» «Летюча миша», «Чарівне кресало» та «Новорічні фантазії». Вони були схвально оцінені глядачем та пресою, як цікаві і високопрофесійні.

Як помічник режисера Марина Людмила вела всі балетні й частково оперні вистави.

Також вела плідну педагогічну роботу: понад 50 років викладала основи хореографічного мистецтва в Львівській державній хореографічній школі.