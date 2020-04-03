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На Пасічній студенти-іноземці влаштували масову сутичку

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 3 квітня, близько 14:40 год. на вулиці Пасічній студенти-іноземці одного з львівських вищих навчальних закладів влаштували сутичку. Внаслідок конфлікту ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Дільничний офіцер Личаківського відділу поліції помітив поблизу гуртожитків на вулиці Пасічній групу іноземців чисельністю близько десяти осіб. Він зауважив, що між ними відбувається конфлікт, що може перерости у сутичку.

За вказаною адресою негайно виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, а також співробітники інших служб поліції Львівщини.

«На місці події правоохоронці виявили вісьмох молодих чоловіків, яких запросили у Личаківський відділ поліції. Їх особи встановлені – це іноземці, студенти одного з львівських вищих навчальних закладів», –  йдеться в повідомленні.

Внаслідок конфлікту ніхто не постраждав. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.

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