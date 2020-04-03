На Львівщині із ставка витягли тіло чоловіка

У селі Ілів на Львівщині зі ставка витягли тіло 70-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними відомства, повідомлення про виявлення тіла надійшло 2 квітня о 16.35.

«У селі Ілів Миколаївського району у місцевому ставку, було виявлено та витягнуто місцевими мешканцями на поверхню тіло 70-річного місцевого мешканця. Труп доставлено в морг Жидачівської лікарні для проведення судово-медичної експертизи», – йдеться у повідомленні.