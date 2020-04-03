Яніна Соколова: «Немає сенсу працювати, коли обслуговуєш чиїсь інтереси»

Українська журналістка та телеведуча Яніна Соколова про призупинення виходу її програми «Як вам не соромно» на каналі «Україна 24» після увімкнення в ефір депутата Гео Лероса щодо «плівок Єрмака»:

«Так швидко мене ще не зупиняли. Вчора вийшов третій випуск програми «Як вам не соромно». У ньому ми говорили про некомфортне. Розслідування про Укрспирт. Скорочення бюджету на культуру, освіту, молодь, спорт і соцвиплати. Неспроможність влади впоратися з коронавірусом. І наприкінці увімкнувся Гео Лерос і розповів про Єрмака, його методи помсти і Денискині плівки.

Мої принципи незмінні. Нема сенсу працювати у професії, коли обслуговуєш чиїсь інтереси. Журналісти – контролери влади. Каталізатори змін в країні.

Сьогодні зранку канал «Україна24» повідомив про заморозку проекту до осені. Посилаючись на карантин.

Цитую: «В умовах карантину неможливо повноцінно втілювати формат шоу Яніни…»

Хм… Савіку можливо, Яніні – ніт.

Коли була мала, не розуміла, чому Льоня з 6-Б міг заходити до вчительської, а я ні. Потім дізналася, що Льоня – син Марії Степанівни. Завхоза. То йому можна

Я не знаю, чи вийдемо ми на каналі восени. Ми мали відкриті і довірливі стосунки, скріплені редакційною угодою про невтручання.

Але всім глядачам, що писали мені відгуки на вчорашній ефір хочу подякувати і сказати, що у мене неймовірна команда. Правда. Це чесні, категоричні українці за яких не соромно. Люблю вас. Саме тому ми власними силами створимо наступний випуск. І вийдемо в ефір в інтернеті на моєму ютьюбі»