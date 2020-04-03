Генконсульство Польщі у Львові запрошує долучитися акції «Кошик доброти»

Команда Генерального консульства Республіки Польща у Львові розпочала благодійну акцію «Кошик доброти». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Генконсульства.

Метою акції є допомога підопічним Дому Милосердя Братів Альбертинів у Львові.

«Плануємо приготувати для них справжній Великодній кошик, наповнений домашніми стравами, який дозволить відчути атмосферу Великодніх Свят. Якщо кожен приготує хоча б одну страву, всі разом вони зберуться у великий кошик доброти! Що можете передати від себе? Чекаємо на Ваші заявки на електронну адресу koszykdobroci@gmail.com до вівторка, 7 квітня. Просимо вказувати ім’я та прізвище, назву страви яку приготуєте, контактний телефон та адресу де зможемо забрати страву. Плануємо за ними приїхати та передати у Дім Милосердя у п’ятницю, 10 квітня. Не будь байдужим у такий важкий час. Приєднайся до нашої акції», – зазначають у Консульстві.

Готувати можна солодке та солоне – але тільки власноруч приготоване!