У пам'ятці архітектури на проспекті Шевченка власник самовільно надбудовує поверх над квартирою

Мерія звернулася до правоохоронців через те, що на проспекті Шевченка, 23 власник однієї з квартир самовільно взявся за надбудовувати поверх над своїм помешканням. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначається, у будинку на пр. Шевченка, 23 власник квартири № 10 проводить самовільні будівельні роботи з надбудови поверху. Управління охорони історичного середовища ЛМР не надавало висновків щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, історико-містобудівного обґрунтування за цією адресою.

Тому скеровано звернення у правоохоронні органи для реагування та зупинення самовільних робіт.

«Поки управління охорони історичного середовища реставрує та виконує протиаварійні роботи в будинку – пам’ятці архітектури на пр. Шевченка – власник квартири № 10, у дворі цього будинку, почав надбудовувати поверх собі над квартирою. Поліцію, прокуратуру, ДАБІ вже офіційно повідомили. Будемо згідно з законом зупиняти ці роботи. А також штрафувати», – наголосив Андрій Москаленко.

Фото: ЛМР