У Львові дідусь загинув під час пожежі у заваленій сміттям квартирі

Сьогодні вранці, 2 квітня, під час пожежі у квартирі на вул. Шевченка загинув 72-річний чоловік. Швидко пробратися у помешкання рятувальникам завадили купи сміття. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управління ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла орієнтовно о 09:16 год. Займання виникло у квартирі на третьому поверсі 5-поверхового житлового будинку на вул. Шевченка.

«На момент прибуття рятувальників із вікна квартири вибивався чорний густий дим. На четвертому та п’ятому поверхах будинку знаходились люди, які через задимлення самостійно не могли покинути свої помешкання. На свіже повітря вогнеборці вивели 12 осіб, серед них – 4 дітей», – кажуть у ДСНС.

Двері у квартиру були зачинені, тож рятувальникам довелося відчинити їх за допомогою спецобладнання та паралельно гасити полум’я через вікно.

Коли надзвичайники все-таки потрапили всередину помешкання, то біля вхідних дверей виявили тіло 72-річного власника.

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«Потрапляння у квартиру та гасіння пожежі ускладнювала велика захламленість. Помешкання до стелі було щільно заповнене сміттям та речами. Повністю загасити вогонь вдалося о 09:52 год.», – йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі залучили 13 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Вогонь встиг знищити частину речей домашнього вжитку.

Наразі всі деталі причини виникнення займання встановлюються.