На Сокальщині ВАЗ врізався у міст: троє людей постраждали

У середу ввечері, 1 квітня, в селі Стремінь Сокальського району виникла аварія, внаслідок якої постраждали троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась орієнтовно о 22:00 год. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-2106, 26-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався у бетонний місток.

Внаслідок зіткнення травмувались водій та два пасажири. Всі вони мешканцями села Стремінь віком 24 та 32 роки. Їх госпіталізували в лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування.