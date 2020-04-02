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На Львівщину намагались ввезти психотропні речовини під прикриттям розчинників

Наталя Дуляба

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Під час оформлення партії розчинників львівські митники виявили металеві банки із психотропними речовинами. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці.

 

Одне з приватних підприємств Львова подало митникам декларацію на товар «розчинники в асортименті». Відправником значилась фірма із Польщі.

Під час контролю працівники митниці відібрали проби речовини, яку хотіли ввести на території України, і скерували їх в лабораторію. Результати дослідження показали, що у складі проб був гама-бутиролактон – психотропна речовина, обіг якої в Україні є обмежений.

Дозволу на ввезення наркотичних засобiв, психотропних речовин і прекурсорiв, який би мала видати Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, підприємство не подавало.

Загалом митники нарахували 86 літрів речовини, яка містила у своєму складі гама-бутиролактон.

Це правопорушення кваліфікували за ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту).

Всі речовини вилучили і передали правоохоронцям.

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