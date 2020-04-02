На Донбасі поранено трьох українських захисників

Впродовж вчорашнього дня, 1 квітня, збройні формування Російської Федерації, всупереч взятим на себе зобов’язанням, 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Троє Українських захисників зазнали поранень. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Упродовж доби противник відкривав вогонь із «відведених» за Мінськими домовленостями артилерійських систем, мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Уже кілька днів поспіль високу активність противник проявляє в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут зафіксовано 11 обстрілів.

Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Постраждалих вчасно доправили до військово-медичного закладу, де їм надали належну медичну допомогу.

Під час обстрілів минулої доби військовослужбовці Збройних Сил України діяли рішуче та прицільним вогнем по опорних пунктах противника подавляли активність окупантів. Будь-які злочинні дії збройних формувань РФ й надалі будуть оперативно припинятися українськими захисниками за допомогою наявних вогневих засобів.

За даними розвідки, 1 квітня військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил ліквідували одного російського окупанта, щонайменше ще троє отримали поранення.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.