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Групі злодіїв, які «чистили» помешкання на Дрогобиччині, загрожує до 12 років тюрми

Соломія Головіна

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Чотирьом членам організованої групи, які обкрадали помешкання на Дрогобиччині, загрожує до 12 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

За версією слідства, упродовж грудня 2019 – середини січня 2020 року чоловіки вчинили п’ять таємних викрадень чужого майна, поєднаних з проникненням у житло. Зловмисники проникали у помешкання жителів Дрогобицького району способом віджиму вікна. Крали, переважно, гроші, ювелірні вироби, телефони, ноутбуки та побутову техніку. Загальна вартість завданих збитків склала понад 260 тис грн.

Затримали вказаних осіб в січні цього року «на гарячому». При цьому, утікаючи від слідчо-оперативної групи та бійців спецпідрозділу «Корд», один із крадіїв пирснув рідиною у обличчя правоохоронця із газового балончика «Терен».

Такі дії чоловіків кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.185, ч.2 ст.345 та ч.3 ст.185 ККУ (таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у житло, вчинене організованою групою; умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків; таємне викрадення чужого майна (крадіжка), за попередньою змовою групою осіб, поєднане з проникненням у житло).

Обвинувальний акт стосовно 29-річного організатора, жителя Дрогобича, двох його «колег»-одномістян та ще одного із Трускавця скеровано до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області для розгляду по суті 31 березня.

За вчинене їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

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