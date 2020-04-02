Дитячі бібліотеки міста отримають 200 нових книг, надрукованих шрифтом Брайля

Дитячі бібліотеки Львова отримають нові книги шрифтом Брайля: всього очікується 10 найменувань літературних творів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У цьому році ГО «Фонд реабілітації незрячих» продовжує започатковану кілька років тому традицію – поповнювати львівські бібліотеки книгами для незрячих дітей.

«Книги, надруковані рельєфно-крапковим шрифтом або шрифтом Брайля, – особливі, адже їх «читають» кінчиками пальців. Діти, які не бачать, звикли багато читати, вони спраглі до нових цікавих книг найрізноманітніших жанрів. Саме тому Фонд, знаючи цю дитячу потребу, намагається задовольняти бажання дітей», – розповіла керівниця Ресурсного центру НУ «Львівська політехніка», радниця міського голови Оксана Потимко.

За її словами, цьогоріч для них друкуватимуться твори Лесі Кічури «Музей іграшок» та інші, Дарії Іваницької «Дітям про Львів», Наталії Писаренко «Андрійко і шахове королівство», Надійки Гербіш «Мандрівки з чарівним атласом. Гринвіч», Грицька Чубая «П’ятикнижжя», Катерини Міхаліциної «Хто росте…», а також збірка «Книга, яку треба прочитати до свята Святого Миколая». Тираж цих та інших книг буде по 20 примірників. Загалом буде надруковано 10 найменувань літературних творів. Книги поповнять полиці львівських бібліотек.

Публікацію книг здійснюватиме Ресурсний центр НУ «Львівська політехніка», який має відповідне обладнання і спеціалістів.