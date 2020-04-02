ОСТАННІ НОВИНИ

Дитячі бібліотеки міста отримають 200 нових книг, надрукованих шрифтом Брайля

Соломія Головіна

|

Дитячі бібліотеки Львова отримають нові книги шрифтом Брайля: всього очікується 10 найменувань літературних творів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У цьому році ГО «Фонд реабілітації незрячих» продовжує започатковану кілька років тому традицію – поповнювати львівські бібліотеки книгами для незрячих дітей.

«Книги, надруковані рельєфно-крапковим шрифтом або шрифтом Брайля, – особливі, адже їх «читають» кінчиками пальців. Діти, які не бачать, звикли багато читати, вони спраглі до нових цікавих книг найрізноманітніших жанрів. Саме тому Фонд, знаючи цю дитячу потребу, намагається задовольняти бажання дітей», – розповіла керівниця Ресурсного центру НУ «Львівська політехніка», радниця міського голови Оксана Потимко.

За її словами, цьогоріч для них друкуватимуться твори Лесі Кічури «Музей іграшок» та інші, Дарії Іваницької «Дітям про Львів», Наталії Писаренко «Андрійко і шахове королівство», Надійки Гербіш «Мандрівки з чарівним атласом. Гринвіч», Грицька Чубая «П’ятикнижжя», Катерини Міхаліциної «Хто росте…», а також збірка «Книга, яку треба прочитати до свята Святого Миколая». Тираж цих та інших книг буде по 20 примірників. Загалом буде надруковано 10 найменувань літературних творів. Книги поповнять полиці львівських бібліотек.

Публікацію книг здійснюватиме Ресурсний центр НУ «Львівська політехніка», який має відповідне обладнання і спеціалістів.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?
Вероніка РОЙ
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?

В боротьбі з коронавірусною інфекцією жодна країна світу та їхні системи охорони здоров’я виявилися не готовими. Спершу ...

Чому дорожчає борщовий набір
Анастасія ПИЖ
Чому дорожчає борщовий набір

Зростання цін на продукти в супермаркетах України: причини, прогнози та загроза тотального дефіциту Не минуло й десят...

Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив
Львівський портал
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив

Навіть незначні зміни у покращенні лікування можуть суттєво виправити ситуацію. Взаємозв’язки сучасного світу дуже до...

Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій
Омелян ШЕВЧУК
Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...