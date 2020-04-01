У ДТП на Стрийщині загинув пішохід

У вівторок ввечері, 31 березня, у селі Станків Стрийського району сталась аварія, у якій загинув 54-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, орієнтовно о 21:00 год. водій автомобіля Citroen Jumpy, 48-річний мешканець Стрийського району, наїхав на 54-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2. ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування.