Смертельна ДТП на Сокальщині: троє людей загинули

У середу, 1 квітня, у селі в Сокальському районі Львівщині зіткнулись мікроавтобус «Мерседес Віто» та «Рено Кенго». У результаті аварії загинули троє людей, ще двоє отримали травми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Аварія сталася близько 13.40 у селі Бендюга Сокальського району. Поліцейські попередньо встановили, що зіткнулись мікроавтобус «Мерседес Віто» та «Рено Кенго».

У результаті аварії троє пасажирок «Рено» віком 18, 40 та 60 років від отриманих травм померли на місці події. Також тілесні ушкодження отримали 21-річний водій «Рено» та його 42-річний пасажир. Зараз вони перебувають у лікарні. Усі загиблі та травмовані – мешканці Радехівщини.

Крім цього попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса, виїжджаючи на перехрестя, не надав перевагу в русі «Рено», внаслідок чого і відбулось зіткнення.

Водій «Мерседеса», 25-річний житель Дрогобицького району, затриманий в порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере для нього запобіжний захід.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порущення правил дорожнього руху) Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють обставини події.

Фото: поліція Львівщини