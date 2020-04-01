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Контрабанда у поїзді Львів – Москва. Львів’янин хотів вивезти в Росію медпрепарати

Наталя Дуляба

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Львів’янин, їдучи потягом Львів – Москва, намагався незаконно вивезти в Росію медичних препаратів майже на 220 000 гривень. Про це пише Судова влада України.

 

Аби підпільно перевезти в Росію лікарські засоби, львів’янин облаштував сховок під настилом підлоги двох вагонів. Туди й поскладав усі медикаменти.

Контрабанду виявили працівники Сумської митниці ДФС, які оглядали конструктивні порожнини потяга. Тоді ж на чоловіка склали протокол за порушення ним митних правил, передбачених ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

Згодом Ковпаківський районний суд м. Суми визнав львів’янина винним і наклав на нього штраф розміром 219 315 гривень. Крім того, на користь держави конфіскували й самі медичні засоби.

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, контрабандист подавав апеляцію, проте Сумський апеляційний суд її не задовільнив.

Як писав Львівський портал, у 2019 році залізничне сполучення Львів – Москва увійшло у трійку найприбутковіших міжнародних потягів «Укрзалізниці». За дев’ять місяців минулого року він приніс підприємству 25,8 млн грн.

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