Як у Львові планують покращувати якість повітря

У Львові планують комплексно покращувати якість повітря. Відтак у мерії напрацювали стратегію першочергових заходів щодо покращення якості повітря у місті. Надалі її мають розглянути на виконавчому комітеті ЛМР. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мськаради Львова.

«Перш ніж вживати якихось заходів, потрібен якісний моніторинг стану повітря у нашому місті. Зараз Львів не має своєї міської системи моніторингу, а лише вимірює за допомогою мобільної лабораторії динаміку викидів на найбільш забруднених перехрестях. Тому в пропозиціях робочої групи — встановити 12 станцій, які відстежуватимуть стан атмосфери у найбрудніших і найчистіших місцях кожного району міста. Пропрацюють також варіант комплексної модернізації 4 станцій ЛОДА, які вже існують. Уся ця система дасть змогу отримувати об’єктивну інформацію про склад викидів в атмосферу підприємствами міста регулярно. А отже, оперативно на неї реагувати», — наголошує очільниця управління екології та природних ресурсів Львівської міськради Олександра Сладкова.

Також пропонується запустити онлайн-платформу щодо моніторингу якості повітря, щоб кожен львів’янин міг навіть зі свого смартфону відстежувати, чим він дихає.

Проте йдеться не лише про моніторинг проблеми, а й про зміну підходів у роботі на більш сучасні та екологічні. У мерії склали план заходів, які б могли покращити якість повітря. Так, до прикладу, у планах – запровадження:

заборони наспалювання щепи, вугілля та дров у промисловості без використання спеціальних фільтрів;

закупівля автотранспорту наметан;

альтернативне зимове утримання вулиць звідмовою від використання піскосуміші;

розширення мережі зарядних станцій для електромобілів;

відмова від співпраці зперевізниками технічний стан автобусів яких не відповідає стандартам щодо викидів;

розбудова велопаркінгів умісті;

максимальне озеленення магістральних вулиць;

підтримка проктів, зосереджених нарозбудову блакитно-зеленої інфраструктури міста.

Крім цього в департаменті містобудування планують систематизувати рекомендації для забудовників – укласти так званий довідник із зеленими порадам. Йдеться не тільки про благоустрій, а й про перелік більш екологічних будматеріалів, відповідно до стандартів ЄС.

Також у департаменті містобудування працюють над створенням «Зеленого каркасу» міста — досліджують всі міські зелені зони, аби на підставі цієї інформації вживати дієвих заходів, зокрема, додатково висаджувати дерева чи обмежувати рух автотранспорту.

Додамо, далі стратегію першочергових заходів щодо покращення якості повітря у Львові мають розглянути на виконавчому комітеті Львівської міськради.

До слова, у мерії планують залучити фахівців Львівського національного університету ім. Івана Франка, аби ті розробили план адаптації Львова до кліматичних змін. Йдеться насамперед про прогнозування можливих сценаріїв зміни клімату, динаміку зміни атмосферного повітря та ефективні заходи щодо його покращення у місті.