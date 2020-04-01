АЗС пообіцяли АМКУ знизити ціни на бензин

На зустрічі Антимонопольного комітету із керівниками мереж АЗС більшість компаній погодилися із вимогою до подальшого зниження цін на пальне в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслудбі АМКУ.

За даними відомства, учасники ринку дали ґрунтовні пояснення щодо поточної ситуації із ціноутворенням і більшість з них погодилися із висновками АМКУ про наявність потенціалу до подальшого зниження цін.

Приводом до поглибленого дослідження став висновок про невідповідність цін.

«Протягом грудня 2019 – березня 2020 ці чинники зазнали істотних змін: поступове здешевлення опту, обвал цін на нафту, укріплення гривні взимку і пов’язані із пандемією коронавірусу ослаблення нацвалюти й скорочення попиту в березні», – йдеться у повідомленні.

АМКУ очікує, що результати домовленостей відобразяться на цінниках заправок.