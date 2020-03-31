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В Україні вже готовий 61 заклад для обсервації

Вероніка Рой

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В Україні вже готовий 61 заклад для обсервації українців, які повертаються з-за кордону. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

 

Президент Володимир Зеленський наголосив, що умови на об’єктах для обсервації мають бути комфортними для людей.

«Усі пункти мають бути перевірені, там повинні бути необхідні умови для ізоляції й обов’язково – для комфортного проживання», – наголосив Глава держави.

Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко зазначив, що в ці об’єкти – готелі та санаторії – вже направлені окуляри, костюми та маски, які захистять прибулих гостей.

Також людям, які прибувають на обсервацію, було вирішено робитисПЛР-тести на п’ятий-шостий день після вильоту. За умови негативного результату, тобто відсутності інфікування коронавірусом, людей відправлятимуть на самоізоляцію додому.

Нагадаємо, 29 березня Кабмін вирішив зробити обов’язковою обсервацію для тих українців, які повертаються з-за кордону.

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