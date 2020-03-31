У Мурованому товарний потяг збив чоловіка

У вівторок вночі, 31 березня, у селі Муроване Пустомитівського району потяг збив чоловіка. Постраждалий наразі перебуває в реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Близько 1.30 до поліції надійшло повідомлення від чергового по станції про те, що у селі Муроване Пустомитівського району неподалік залізничної колії виявили чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці встановили, що чоловік був травмований у результаті наїзду товарного потяга. Медики діагностували у нього: політравму, переломи ребер, черепно-мозкову травму та інші тілесні ушкодження. Зараз постраждалий перебуває у реанімації.

Також поліцейські встановлюють особу травмованого. Його прикмети – вік приблизно 60 років, сиве волосся, коротка борода. Усіх, хто може допомогти встановити госпіталізованого, прохання зголоситись на оперативну лінію 102.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Санкція статті передбачає покарання – виправні роботи на термін до двох років або обмеження волі на термін до трьох років. Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.

Фото: поліція Львівщини