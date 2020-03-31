У Львові поліція «прикрила» шахрайську фінансову біржу

Працівники кіберполіції припинили протиправну діяльність фінансової біржі у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Кіберполіція встановила, що шахраї створили декілька фіктивних вебресурсів для махінацій на фінансових ринках. Вони обіцяли високий прибуток та закликали громадян вкладати гроші у фінансові операції. Фігуранти розмістили власний call-центр у Львові, у якому працювало понад 40 осіб.

Порушники на власних вебресурсах імітували проведення торгів на світових фінансових ринках, які насправді не відбувались. Після чого привласнювали гроші вкладників.

Правоохоронці провели обшук за місцем розташування call-центру. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, сервер з мережевим обладнанням, реєстратор, чорнові записи та бухгалтерську документацію.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі учасники фінансових махінацій та вирішується питання щодо оголошення їм підозри. Їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Фото: поліція Львівщини