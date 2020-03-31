У Львові п’яний водій-гонщик влаштував перегони з патрульними

У понеділок ввечері, 30 березня, п’яний 39-річний водій автомобіля Opel Vectra, втікаючи від правоохоронців, не впорався з керуванням і виїхав на кільце. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Інспектори вперше помітили горе-водія автомобіля Opel Vectra на вул. Джорджа Вашингтона, де він порушив Правила дорожнього руху. Правоохоронці зупинили авітвку, однак водій зачинився і різко поїхав.

«Патрульні розпочали переслідування транспортного засобу. За допомогою проблискових маячків синього та червоного кольору та звукової сигналізації вони подали сигнал про зупинку. Водій проігнорував вимогу і, не зупиняючись, продовжував рух із наміром втекти», – йдеться у повідомленні.

Під час виїзду на перехрестя вулиць Зелена – Пасічна з круговим рухом чоловік не впорався із керуванням, наїхав на перешкоду та зупинився на кільці. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Пояснити своєї поведінки 39-річний водій не міг. Втім патрульні побачили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти перевірку львів’янин захотів у медзакладі. Там лікар підтвердив, що водій перебував у нетверезому стані.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> На горе-водія патрульні склали низку адміністративних матеріалів, зокрема:

протоколи за ст.122-2 КУпАП (невиконання водіями вимог про зупинку);

за ст.124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП);

за ч.1 ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння);

постанову за ч.1 ст.126 КУпАП (керування транспортним засобом без відповідних документів).

Всі матеріали правоохоронці скерують до суду.