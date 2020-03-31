ЦНАПи Львова надаватимуть консультації за допомогою відеозв’язку

У період карантину Центри надання адміністративних послуг Львова надаватимуть консультації за допомогою відеозв’язку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
На сьогодні вже надано понад 20 відеоконсультацій.
«Як це працює? Мешканець телефонує на довідку ЦНАП 2975−795 та, при потребі, замовляє у ЦНАП відеоконсультацію. Адміністратор ЦНАП надає фахову консультацію через відео-виклик. Тоді проводиться відеоідентифікація та підготовка пакету документів, щоб час перебування у ЦНАП був мінімальним. А тоді результат замовник отримує поштою, кур’єром або на емейл», – повідомили в департаменті адміністративних послуг ЛМР.
ЦНАП нагадує, що терміни надання всіх послуг продовжено на період карантину.
Інформаційні сервіси ЦНАПів Львова:
- довідка ЦНАП +38 (032) 297-57-95;
- ел. пошта: service_center@lvivcity.gov.ua;
- сайт: https://city-adm.lviv.ua/services/;
- Telegram-канал: me/cnap_lviv;
- консультації он-лайн через Messenger:me/cnaplviv.
Вероніка Рой