ЦНАПи Львова надаватимуть консультації за допомогою відеозв’язку

У період карантину Центри надання адміністративних послуг Львова надаватимуть консультації за допомогою відеозв’язку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На сьогодні вже надано понад 20 відеоконсультацій.

«Як це працює? Мешканець телефонує на довідку ЦНАП 2975−795 та, при потребі, замовляє у ЦНАП відеоконсультацію. Адміністратор ЦНАП надає фахову консультацію через відео-виклик. Тоді проводиться відеоідентифікація та підготовка пакету документів, щоб час перебування у ЦНАП був мінімальним. А тоді результат замовник отримує поштою, кур’єром або на емейл», – повідомили в департаменті адміністративних послуг ЛМР.

ЦНАП нагадує, що терміни надання всіх послуг продовжено на період карантину.

Інформаційні сервіси ЦНАПів Львова: