Працівниці митниці, яка покривала невиїзд «євробляхи» за кордон, «світить» до 3 років тюрми

На Львівщині судитимуть працівницю митного поста «Краківець», яка вносила у базу даних фіктивний перетин автомобіля на іноземній реєстрації, хоча насправді він перебував на території України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

За версією слідства, інспекторка митного поста «Краківець» Львівської митниці ДФС вносила недостовірну інформацію у систему «Інспектор-2006» щодо фіктивного перетину митного кордону транспортним засобом, хоча насправді автомобіль знаходився на території України. Завдяки цьому людина могла користувалась автівкою без сплати митних платежів.

Йдеться про автомобіль марки «Форд Ескорт», який нібито перетнув митний пост «Краківець». При цьому до бюджету не сплачено 158 тисяч гривень платежів.

Працівниці митниці інкримінують ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) ч.1 ст.362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

За вчинене їй загрожує до 3 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю, а також штраф.

Нагадаємо, власників «євроблях» пообіцяли певний час не штрафувати за нерозмитнені автомобілі. Детальніше про це читайте за цим посиланням.