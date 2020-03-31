На Львівщині знімуть 7 документально-історичних фільмів. Деталі

Завершився останній етап відбору проєктів регіонального кінематографу, на створення яких із бюджету Львівщини виділять 800 тисяч гривень. Конкурсна комісія відібрала переможців – ними стали 7 документальних й історичних фільмів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Із бюджету області витратять 800 тисяч гривень на співфінансування створення таких 7 кінострічок:

– документально-історичний фільм «Останні з УПА». Фільм розповість дві реальні та яскраві історії упівців, які найдовше залишались в підпіллі. Для спецслужб головні герої зникли безвісти, а для рідних – померли. Та вони самі прирекли прирекли себе на самотню боротьбу і стали останніми самураями УПА. Кінострічка розповідає, як та завдяки кому вдалося вижити двом підпільникам. Ведучим фільму є відомий журналіст та історик Вахтанг Кіпіані.

– документальний фільм «Львівський магістр Терпсихори». В основі фільму лежить розповість про життя і діяльність Вікентія Рудчика – видатного українського артиста балету, хореографа, організатора перших змагань із бальних танців у Львові. Стрічка перенесе глядача у ХХ століття та охопить культурними традиціями міста Лева. Окрім оповіді про головного героя, Вікентія Рудчика, фільм розкриває дух тогочасної епохи та розвиток класичного танцю в Україні.

– документальний фільм «Щоденник Михайла Сарваса: у гущі демократичних мітингів 1980-1990-х років». Стрічка показує особливості здобуття Української незалежності крізь призму демократичних мітингів 1980-1990-х років, зафіксованих у щоденниках львів’янина Михайла Сарваса – члена Української Гельсінської спілки, відомого львівського активіста Народного руху, журналіста, котрий також отримав нагороду восени 1991 року від президента Литви за участь у «путчі» у Вільнюсі. Сам фільм побудований не лише на основі щоденників Михайла Сарваса, а й сучасного інтерв’ю з ним (Михайлу Сарвасу зараз 73 роки). Також у стрічці показані архівні фото та відеоматеріали тих буремних часів: перших фестивалів «Червона Рута», перших мітингів за незалежність із В’ячеславом Чорноволом, Левком Лук’яненком та Степаном Хмарою.

– документальний фільм «1969». Стрічка про футбол і про те, як спортивний успіх доклався до плекання української ідентичності у радянській тоталітарній системі. У 1969 році ФК «Карпати» виграли кубок СРСР з футболу. Тож чому перемога «Карпат» мала такий вплив на мешканців Львова, часом ніяк не пов’язаних зі спортом? Чому саме ця перемога клубу стала знаковою для багатьох поколінь львів’ян та українців, котрі були її свідками у дитячому віці? У фільмі зібрані документальні свідчення, кіно-, фото- та аудіоархіви, а також колекції листів, телеграм та згадок у пресі.

– документально-історичний «Остап Нижанківський». Фільм про життєвий і творчий шлях Остапа Нижанківського – композитора, автора найпопулярніших колядок, священника і громадського діяча. Він народився і працював на Львівщині, але про його яскраву долю мало хто знає. Оспата Нижанківського ще називають українським Моцартом, однак що завадило йому стати професійним музикантом?

– документальний фільм «Музичне товариство Львівський Боян». Це товариство, засноване у 1891 році, вплинуло не лише на розвиток музичної культури Галичини, а на культурно-національне піднесення України. До речі, саме на основі «Львівського Бояна» у Львові заснували Заслужену академічну капелу «Трембіта», що діє дотепер і є найстаршою професійною капелою України.

– документальний фільм «Принц Австрійський з Україною в серці» розповідає про долю одного з нащадків славетного дому Габсбургів – архикнязя Вільгельма. Творці стрічки намагаються зрозуміти: що відчувала людина, вихована в імператорській сім’ї, але яка за покликом душі ідентифікувала себе українцем? Цей фільм – погляд на історію, традиції, легенди й міфи родини Габсбургів через призму української історії.

Зазначимо, що Львівська облрада щороку фінансово підтримує розвиток регіонального кінематографу, приймаючи програму сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства. На 2020 рік у бюджеті області на неї заклали 800 тисяч гривень.