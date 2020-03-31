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На Львівщині судитимуть чоловіка, який купив незаконно зрубану деревину

Наталя Дуляба

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного мешканця Буського району, який купив і зберігав незаконно зрубану деревину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Під час досудового розслідування встановлено, що у січні цього року 50-річний мешканець Бущини незаконно придбав та зберігав без відповідних документів деревину: 200 сосен, 7 дубів та 3 стовбури вільхи класу «С».

За версією слідства, чоловік зберігав деревину, аби в подальшому виготовляти з неї різні вироби. Усі колоди поліцейські виявили та вилучили 30 січня на території господарства підозрюваного. Загальна вартість завданих державі збитків становить майже 50 тисяч гривень.

На всю деревину накладено арешт. Також правоохоронці встановлюють осіб, у яких чоловік її придбав.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.246 КК України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу). Санкція статті передбачає штраф від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Обвинувальний акт скеровано на розгляд Буського районного суду. При цьому сам підозрюваний визнав свою провину, адже підписав акт з угодою про визнання винуватості.

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