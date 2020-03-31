Карантин з користю: випускників закликають готуватися до ЗНО в режимі онлайн

Випускники, які хочуть покращити свої результати ЗНО, почуватися впевнено та отримати максимальний бал на тестуванні, для підготовки можуть використати безкоштовну платформу Be Smart. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На сайті платформи розміщені:

матеріали з 9 предметів та понад 2000 тестів;

аналіз тестових завдань пробних ЗНО-2019;

короткі відеолекції по 20-25 хвилин;

тести, які затвердило МОН;

безкоштовна реєстрація.

У партнерстві з EDUGET, Міністерством освіти і науки, Українським центром оцінювання якості освіти створено серію відеороликів по кожному предмету пробного ЗНО-2019, де вчителі пояснюють всі питання пробного тестування та дають рекомендації для складання державної атестації.

Щоб використати платформу Be Smart/Будь розумним, потрібно перейти за посиланням.

Новий напрямок в рамку проекту Be Smart – профорієнтація. Високий бал на ЗНО – це пропуск до омріяного навчального закладу України. А щоб правильно обрати майбутню професію, потрібно познайомитись з нею зсередини.

Тому організатори проводять екскурсії до офісів компаній з різних сфер діяльності для учнів 10 та 11 класів, щоб дати можливість дітям познайомитись зі специфікою різних професій. Вже були організовані екскурсії на телеканали Перший, Суспільне і 1+1.

ПроШколу – це безкоштовна юридична онлайн-підтримка вчителів по всій Україні. Педагогам допомагають знайти рішення, розібратися з документами чи професійними питаннями, відстояти права або вирішити конфлікти на роботі. Детальніше можна дізнатися з посиланням