Ворог продовжує обстріли на Донбасі: один український захисник загинув, четверо постраждали

У понеділок, 30 березня, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок цього загинув український військовий, ще четверо – постраждали. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Зазначається, що противник обстріляв цураїнські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поруч з Павлополем окупанти випустили 15 мін з мінометів 82 калібру та вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета. По позиціях Об’єднаних сил в районі Водяного та двічі поблизу Лебединського ворог застосовував 82-мм міномети загалом випустивши 22 міни. Захисників Пісок ворог обстріляв два рази – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По околицях Невельського окупанти вели вогонь зі снайперської зброї, а неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї. Оборонців Авдіївки загарбники обстріляли тричі – з 82-мм міномета та гранатометів різних систем.

«Наші захисники негайно відреагували на ворожі збройні провокації та відкрили прицільний вогонь по позиціях противника», – інформують у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв позиції військовослужбовців Об’єднаних сил неподалік Новолуганського з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Хутір Вільний ворог застосував 82-мм міномет, автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю. По оборонцях Шумів ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Військовослужбовці Збройних Сил України на кожен обстріл дали окупантам гідну відсіч», – резюмують у пресцентрі ООС.

При цьому зазначається, що 30 березня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення та один – бойове ураження.