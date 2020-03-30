У Львові судитимуть жінку, яка встромила чоловіку ніж у спину

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 38-річної жінки, яка у Львові встромила чоловіку ніж у спину, а потім – у шию. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що інцидент стався у січні цього року у квартирі потерпілого, розташованій у Шевченківському районі Львова.

За версією слідства, 38-річна уродженка Миколаївської області завдала чоловіку два удари кухонним ножем у спину та шию, спричинивши відповідно до висновку судово-медичного експерта важкі травми, які були небезпечні для життя.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя у момент заподіяння). За вчинене їй «світить» від 5 до 8 років позбавлення волі.

Правоохоронці вже скерували обвинувальний акт щодо підозрюваної у Шевченківський райсуд м. Львова. На час досудового розслідування до фігурантки застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.