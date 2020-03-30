Свірзький замок і ще п’ять об’єктів внесуть до Держреєстру пам’яток

Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав Бібрську міську раду виготовити облікову документацію на шість об’єктів культурної спадщини, аби внести їх до Держреєстру пам’яток України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Золочівська місцева прокуратура вимагала визнати протиправною бездіяльність органу місцевого самоврядування та зобов’язати Бібрську міську раду (Перемишлянський район) виготовити облікову документацію на об’єкти культурної спадщини національного та місцевого значення. Йдеться про такі об’єкти:

Свірзький замок (1484 р.)

Костел Успіння Богородиці (1546 р.)

Оборонну башту, грот (1484 р.), у селі Свірж

Костел св. Миколи (1402 р.) у Бібрці

Дзвіницю церкви св. Івана Хрестителя (ХVIII ст) у селі Великі Глібовичі

Церкву Воскресіння Господнього (1710, 1794 рр) зі села Волощина.

19 березня Львівський окружний адміністративний суд повністю задоволив позовні вимоги прокурора. Відтак після того, як рішення набере законної сили, вищезгадані пам’ятки занесуть до Держреєстру.

Довідково. Свірзький замок розташований у Перемишлянському районі. Його площа становить близько 3500 м², загальна площа комплексу – 25,14 га.

Перші згадки про замок зафіксували у 1530 році, коли він належав роду Свірзьких. Сучасного вигляду він набув зі середини XVII століття, коли перейшов у власність графа Цетнера і належав його нащадкам до XIX століття. Найбільших ушкоджень замок зазнав під час Першої світової війни – його спалили російські війська. У міжвоєнні роки замок спробували відреставрувати. Наступні реставраційні роботи проводились у 1975-1983 рр. під керівництвом архітектора Андрія Шуляра.

Із радянських часів Свірзьким замком опікується Львівська обласна організація Національної спілки архітекторів. Донедавна замок був закритим для відвідування, однак на його територію зайти можна було. Восени 2018-го замок вперше за 50 років відкрили для відвідувачів.