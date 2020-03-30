Російські формування здійснили 14 обстрілів українських позицій

За минулу добу, 29 березня, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Організації об’єднаних сил.

Одинадцять обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а також двічі ворог обстріляв позиції українських захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

На усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Вчора, 29 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли наші поблизу Водяного.