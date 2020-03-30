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Платники податків боргують 964 мільйони до соцфондів Львівщини

Андрій Котенський

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Платники податків Львівщини заборгували до соціальних фондів понад 964 мільйони гривень єдиного внеску. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби України у Львівській області.

 

За даними управлінні по роботі з податковим боргом, заборгованість зі сплати єдиного внеску у Львівській області cкладає 964 млн. грн., з яких: 635 млн грн заборгували юридичні особи та 329 млн грн ‒ фізичні особи.

З загальної суми боргу по області (964 млн. грн.) підприємства вугільної галузі заборгували 474,7 млн грн, або 49,2 відсотка. Заборгованість структурних підрозділів ДП «Львіввугілля» ‒ 464,4 млн.гривень.

З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2020 році, за даними територіальних підрозділів, скеровано до органів державної виконавчої служби 1765 вимог про сплату недоїмки з єдиного внеску на загальну суму 104,8 млн. гривень.

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