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Під час карантину учасникам бойових дій надають психологічну допомогу онлайн

Вероніка Рой

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У Львові учасники бойових дій та члени їхніх сімей під час карантину можуть скористатись можливістю отримати психологічну допомогу онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Такий сервіс впровадили у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій

«Щохвилинний потік інформації пов’язаної з пандемією COVID-19 в Україні та світі може продукувати в житті людини різні відчуття: невизначеність, безвихідь, тривогу за своє здоров’я та здоров’я близьких… Саме в такі моменти відчуваєш, що потребуєш підтримки! Саме тому ми впровадили на час дії карантину послугу з надання психологічної допомоги online учасникам бойових дій та членам їх сімей», – розповіли у Центрі.

Для того, щоб записатися на online-консультацію, необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням. Уже після цього фахівець Центру сконтактує з людиною, що потребує психологічної консультації, щоб підтвердити час. Консультації відбуватимуться в понеділок, середу або п’ятницю з 10:00 до 12:00. Психолог у призначений час спілкуватиметься за допомогою програми Skype.

Зазначимо також, що психологічну допомогу надають й фахівці, які працюють у Львівському міському територіальному центрі та Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Зокрема, психолог Львівського міського територіального центру працює з літніми львів’янами, які перебувають на обліку установи. Психолог працює дистанційно, надає консультації виключно телефоном: з понеділка до п’ятниці з 9.00 до 18.00 год.

Психологічну підтримку у Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надають 2 фахівці. Скористатись їх послугами можуть усі, хто цього потребує. Щоб отримати консультацію, потрібно зателефонувати на «гарячу лінію», яка діє при установі (тел.: 0−800−301−205).

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