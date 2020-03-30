На Радехівщині п’яний водій намагався відкупитися від поліцейських хабарем

У селі в Радехвському районі нетверезий водій автомобіля BMW X5, який порушував Правила дорожнього руху, намагався відкупитися від поліцейських хабарем. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інформація про інцидент надійшла 28 березня близько 19.00. Один з мешканців села Руденко, що у Радехівському районі, повідомив, що вулицями населеного пункту їздить автомобіль BMW X5» водій якого перевищує швидкість та не дотримується правил дорожнього руху.

Поліцейські, приїхавши на місце подій, виявили вказаний транспортний засіб та зупинили його. За кермом перебував 41-річний мешканець міста Червоноград з явними ознаками сп’яніння, у крові якого було виявлено 3,13 проміле алкоголю.

Під час складання адміністративних матеріалів, водій, аби уникнути відповідальності, запропонував поліцейським хабар. Інспектори попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди правоохоронцям, однак він продовжував наполягати на своєму. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для фіксації правопорушення.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на термін до чотирьох років.

Окрім того, на правопорушника складено адміністративний протокол за ст.130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Триває досудове розслідування.