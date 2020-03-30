На Яворівському полігон стартував польовий вишкіл для курсантів-випускників Академії сухопутних військ

Вже традиційно за декілька місяців до випуску у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) розпочалися практичні заняття з курсантами четвертого курсу Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військового навчального закладу.

Так, вихованці факультету бойового застосування військ відточують свої навички в управлінні вогнем механізованого взводу в обороні вдень. Під час цих занять вони відпрацьовують питання виявлення та знищення дрібних груп противника та розвідки, знищення ворога, який розгортався для проведення наступу та на передньому краї, а також знищення противника, який вклинився в оборону.

Крім того під час виконання цієї вправи курсанти повинні закріпити свої практичні навички у поданні команди на відкриття вогню для знищення противника, правильній подачі цілевказання, а також у вмінні стежити за розходом боєприпасів.

За словами керівника занять старшого викладача кафедри вогневої підготовки підполковника Андрія Коновалюка, майбутніх офіцерів вчать виключати шаблонні дії, для чого активно запроваджується досвід АТО-ООС. Також викладачі заохочують курсантів виявляти ініціативу відповідно до обстановки, що склалася.

«Вогник в очах у курсантів є, адже вони розуміють, що їхні практичні навички будуть потрібні не на полігонах, але й, в першу чергу, під час виконання бойових завдань. Це все спонукає до бажання отримати якомога більше знань, закріпити їх на практиці як для того, щоби потім не було соромно перед своїми підлеглими, так і для того, щоби вміти зберегти життя своїх солдат на полі бою» , – зазначив підполковник Андрій Коновалюк.

Варто зазначити, що під час занять майбутні офіцери використовують не лише старі, але й нові, модернізовані та вдосконалені силами вітчизняного ОПК (оборонно-промисловий комплекс) зразки озброєння.

«Сьогодні я був у ролі кулеметника, й мав змогу працювати з модернізованим кулеметом Калашникова. Він доволі зручний, й, на мою думку, кращий за радянський аналог – адже у ньому є планка Пікатіні, змінено приклад та рукоятку, а також замінено короб з металічного на брезентовий, що дозволяє при пересуванні зменшити шум», – каже курсант Євгеній Семенчук.

Польовий вишкіл для курсантів-випускників триватиме ще декілька тижнів. За цей час майбутні офіцери пригадають все, чому вчились впродовж майже чотирьох років, а також опанують нові знання та навички, які стануть їм у нагоді під час служби вже у якості командирів на офіцерських посадах.

Фото: Академія сухопутних військ