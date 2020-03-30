Львів’янин, який вбив людину і сховав тіло у колодязі, відсидить 12 років за ґратами

Суд визначив покарання для 26-річного львів’янина, який торік у квартирі на вул. С. Бандери вбив свого знайомого, а тіло потім сховав у колодязі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Подія сталась ввечері 31 травня минулого року у квартирі на вул. С. Бандери. Встановлено, що 26-річний мешканець міста, уродженець Вінниччини, під час конфлікту із знайомим завдав йому один удар кулаком потилицю, від якого чоловік впав обличчям на підлогу.

Після цього зловмисник підбіг до потерпілого, схопив руками за голову та вдарив об керамічне покриття підлоги. Від отриманих травм постраждалий помер.

Щоб приховати сліди злочину, лиходій вночі 2 червня викинув тіло у комунікаційний колодязь. Однак його викрили патрульні поліцейські.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Прокурори довели вину злочинця, тож суд призначив йому остаточне покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Крім цього, задоволено цивільний позов про відшкодування 300 тисяч грн моральної шкоди.