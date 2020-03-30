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Допомогу безробітним через коронавірус нараховуватимуть з першого дня

Андрій Котенський

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Допомога по безробіттю буде нараховуватись з 1-го, а не з 7-го дня реєстрації у службі зайнятості. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві економічного розвитку.

 

За даними відомства, на засіданні Уряду, 29 березня, прийнято постанову за якою на період дії карантину, надання статусу безробітного відбуватиметься одразу після подання ним заяви, а допомога по безробіттю призначатиметься з першого дня після реєстрації.

«При наданні статусу безробітного не буде застосовуватись семиденний період для активного пошуку підходящої роботи. Особі відразу надаватиметься статус безробітного без необхідності протягом 7-ми днів відвідувати співбесіди з роботодавцями. В цей період співробітники служби зайнятості будуть підбирати можливі варіанти роботи, формуватимуть комплекс заходів, які мають вжити кар’єрний радник та особисто зареєстрований безробітний, для працевлаштування або здійснення іншого виду зайнятості», – йдеться у повідомленні.

Надається право зареєстрованим безробітним не відвідувати службу зайнятості протягом 30 і більше календарних днів (комунікація зареєстрованих безробітних і працівників служби зайнятості відбуватиметься дистанційно – телефоном, електронною поштою).

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