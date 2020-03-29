Позашляховик розтрощив зупинку на проспекті Свободи у Львові

У центрі Львова невідомий вночі 29 березня під час ДТП пошкодив зупинку громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначили в управлінні безпеки міста, орієнтовно о 02:00 год. позашляховик сірого кольору здійснив ДТП, заїхав в зупинку громадського транспорту на проспекті Свободи, 45.

Водій з місця події втік. Відео з даними автомобіля, що міг бути причетний до цієї ДТП, надано поліції. Водія розшукують.

«Дані ймовірного винуватця надано поліції та Галицькій районній адміністрації для подання заяви та розшуку автомобіля», – зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

Як повідомляв Львівський портал, у лютому цю ж зупинку громадського транспорту вже трощило одне авто. Тоді водій також втік з місця події.

Фото: ЛМР