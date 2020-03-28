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Зеленський призначив нового командувача Об'єднаних сил ЗСУ

Ольга Денисяка

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Президент України Володимир Зеленський призначення Сергія Наєва командувачем Об’єднаних сил Збройних сил України. Про це йдеться у президентському указі №127 від 27 березня, передає Львівський портал.

 

«Призначити Наєва Сергія Івановича Командувачем об’єднаних сил Збройних Сил України», – йдеться у тексті указу.

Зазначимо, що Сергій Наєв вже був командувачем ООС – його призначав тодішній Президент України Петро Порошенко. У травні 2019 року командувачем Операції Об’єднаних сил став Олександр Сирський.

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