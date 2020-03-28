Затримали злочинців, які вимагали в бізнесмена з Нового Роздолу понад 200 тисяч гривень

У суботу, 28 березня, правоохоронці затримали на гарячому двох чоловіків, які вимагали гроші у бізнесмена з Нового Роздолу. Затримання відбулось під час передачі 168 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Зловмисники вимагали гроші у керівника підприємства з Нового Роздолу. Імовірні бандити вимагали у чоловіка 8% від уже перерахованих 2,6 мільйонів гривень за виграний тендер із реконструкції кінотеатру у Кам’янка-Бузьку. Усього ж вартість робіт мала скласти майже чотири мільйони гривень.

Свої ж наміри зловмисники обґрунтували тим, що потрібно «влагодити питання» із місцевим чиновником, який нібито діє від імені замовника будівельних робіт.

Однак бізнесмен відмовився від «пропозиції», тож зловмисники залучили до справи ще декількох представників криміналітету, які погрожували потерпілому та його родичам фізичною розправою. Відтак у січні цього року постраждалий звернувся до правоохоронців.

«У рамках провадження, цьогоріч у лютому під контролем правоохоронців фігурантам передано 40 тисяч гривень, а вже у суботу, 28 березня, їх затримано «на гарячому» – під час надання другої частини у розмірі 168 тисяч гривень», – повідомляють у прокуратурі.

Тепер чоловікам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

На цей час прокурори готують підозри та клопотання про обрання запобіжних заходів. Крім цього, встановлюється причетність інших осіб, зокрема, органу місцевого самоврядування.

Фото: прокуратура