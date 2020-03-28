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З яких країн можна дістатися України на авто?

Андрій Котенський

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Через поширення коронавірусу ситуація змінюється дуже динамічно. Тому радимо при плануванні поїздки встановити зв’язок з відповідним консульством України. Також слідкуйте за оновленнями на інтерактивній карті Державної митної служби: Customs. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

 

Станом на 28 березня:

Із Німеччини, Австрії, Чехії можна доїхати до України через транзитний коридор через Австрію та Угорщину.

Транзит з Німеччини дозволено трасою А1 Мюнхен-Зальцбург. Він працює з 17.00 до 01.00.

Рух територією Австрії можливий з 17.00 до 01.00.

Перетинати чесько-австрійський кордон потрібно з повним баком бензину та проїхати територію Австрії транзитом, без зупинок, аж до кордону з Угорщиною.

До Угорщини можна в’їхати через пункт пропуск Нікелсдорф-Хед’єшхалом (Nickeldorf- Hegyeshalom). На території Угорщини коридор працює з 21:00 до 5:00. В’їзд до України через пункт пропуску Чоп-Захонь.

З Білорусі, Молдови, Словаччини, Румунії, Польщі та РФ – через КПП, які позначені зеленим на інтерактивній карті Державної митної служби: Customs.gov.

З Литви та Латвії транзит можливий лише через Білорусь.

Із Сербії можливий транзит через Румунію. Для цього посольство України в Румунії має завчасно повідомити Міністерство закордонних справ Румунії офіційною нотою з переліком осіб, які планують здійснити транзит.

В МЗС закликають суворо дотримуватися усіх запобіжних заходів, зокрема режиму самоізоляції після прибуття в Україну (інструкція від МОЗ України тут: Bit.ly/3.

«Якщо у вас є можливість залишитися у країні вашого теперішнього перебування, будь ласка, зважте усі ризики. Ваша відповідальна поведінка може зберегти ваше здоров’я і життя людей, що навколо», – переконують в МЗС.

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